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Царьград

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Дроны "Севера" громят бронетехнику ВСУ, зажатую в котле в Харьковской области

Дроны "Севера" громят бронетехнику ВСУ, зажатую в котле в Харьковской области

Расчёты беспилотных систем работают без пауз, применяя FPV-дроны с кумулятивными боевыми частями.Операторы FPV-дронов из группировки "Север" методично выбивают бронетехнику и артиллерию противника, попавшего в котёл в Харьковской области.

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