Захарова: Украина продолжает участвовать в договорах, заключенных в рамках СНГ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова напомнила, что Украина продолжает быть участником более двух сотен международных договоренностей, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии