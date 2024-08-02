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Захарова: Украина продолжает участвовать в договорах, заключенных в рамках СНГ

Захарова: Украина продолжает участвовать в договорах, заключенных в рамках СНГ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова напомнила, что Украина продолжает быть участником более двух сотен международных договоренностей, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

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