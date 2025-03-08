Запуск ВСМ может повысить федеральный статус Петербурга

Звучат прогнозы, что в Северную столицу будет переведена часть органов госвласти. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва позволит России выйти на новый технологический уровень.
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