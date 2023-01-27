Синоптики предупредили москвичей о гололедице и снеге 27 января

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе до 21:00 субботы. В столице и области прогнозируют гололедицу и снег, говорится на сайте Гидрометцентра России.
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