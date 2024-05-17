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Русская весна

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не сможет выиграть конфликт на Украине, — нидерландский политик

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Лидер нидерландской крайне правой партии «Форум за демократию» (FvD) Тьерри Боде считает, что военный конфликт на Украине будет стоить сотен тысяч жизней при том, что не будет служить никакой стратегической цели и не может быть выигран НАТО.

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