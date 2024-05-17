не сможет выиграть конфликт на Украине, — нидерландский политик

Лидер нидерландской крайне правой партии «Форум за демократию» (FvD) Тьерри Боде считает, что военный конфликт на Украине будет стоить сотен тысяч жизней при том, что не будет служить никакой стратегической цели и не может быть выигран НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Бои за Харьков: Российские войска перерезали основной путь снабжения группировки ВСУ в Волчанске (ВИДЕО)
- Боевики ВСУ продолжают сдаваться в плен наступающим российским войскам в Харьковской области (ФОТО, ВИДЕО)
- Новосибирское гетто: Мигранты угрожали мальчику отвёрткой, а полиция не приехала: Бастрыкин взял дело на контроль (ФОТО, ВИДЕО)
Свежие комментарии