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Защитник «Шахтера» Кривцов близок к переходу в «Интер Майами»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов. вероятно, продолжит карьеру в американской МЛС. 31-летний игрок сборной Украины близок к переходу в «Интер Майами».

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