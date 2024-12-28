Такое решение приняли акционеры компании 27 декабря, сообщается на сайте ритейлера. «Редомициляция снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции.
Ozon сменит юрисдикцию с Кипра на Россию
Комментарии
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сергей мещеряков
Большенство российских компаний так и евляються собственностью иностранных юрисдикций.Видимо стремно нашим бизнисменам тут регистрироваться. Как кормили запад. Так и кормим. Где-то читал что в день на заграничный счета переводятся до 2 лярдов американских денех. Судя по афшорам так оно и есть
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