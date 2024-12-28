Ozon сменит юрисдикцию с Кипра на Россию

сергей мещеряков

Большенство российских компаний так и евляються собственностью иностранных юрисдикций.Видимо стремно нашим бизнисменам тут регистрироваться. Как кормили запад. Так и кормим. Где-то читал что в день на заграничный счета переводятся до 2 лярдов американских денех. Судя по афшорам так оно и есть