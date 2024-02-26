Почему американцы стирают в прачечных, а не дома? Почему для них стиральная машина – это роскошь? Объясняю просто

Tania Еременко

В Америксии, нельзя иметь теплицы на своём участке и выращивать овощи - помидорчики, огурчики и прочие.. Ввсё обязаны покупать в магазинах. Нельзя иметь дачи, как в России. и ночевать там. То же самое и в Германии.