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Почему американцы стирают в прачечных, а не дома? Почему для них стиральная машина – это роскошь? Объясняю просто

Почему американцы стирают в прачечных, а не дома? Почему для них стиральная машина – это роскошь? Объясняю просто

В США зарегистрировано более 35 тысяч компаний, предоставляющих услуги химчистки и стирки. Среди них около трети – это прачечные самообслуживания.

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Комментарии
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Tania Еременко
В Америксии, нельзя иметь теплицы на своём участке и выращивать овощи - помидорчики, огурчики и прочие.. Ввсё обязаны покупать в магазинах. Нельзя иметь дачи, как в России. и ночевать там. То же самое и в Германии.
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17 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Кто понял &quot;высшую математику&quot; афтора - &quot;Средняя стоимость по стране составляет 13,19 центов за кВт*ч (примерно 12 рублей). В отдельных штатах цифра может достигать 32,76 центов за кВт*ч. Для сравнения, это всего 3,6 рублей за кВт*ч.&quot; 32,76 центов - это 3,6 рубля? Или это он где-то такой действующий тариф нашел? Или статейка десятилетней давности?
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17 час.

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