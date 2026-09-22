Киев перебросил под Сумы части, не участвовавшие в боях

Плачевное положение под Сумами вынудило киевский режим отправить для укрепления обороны подразделения, которые даже ни разу не участвовали в боях.
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