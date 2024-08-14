Если не произойдет очередная эскалация военного конфликта с прямым вовлечением в нее Белоруссии и стран блока НАТО, ВСУ понесут тяжелое поражение, бездарно истратив свои наиболее подготовленные части и подразделения на российской земле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии