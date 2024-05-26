Bloomberg: правая партия Ле Пен обходит коалицию Макрона перед выборами в ЕП

Крайне правая французская партия "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен, усиливает свое преимущество над коалицией президента Эммануэля Макрона "Возрождение" на фоне предстоящих выборов в Европейский парламент.
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