Интересы России в Черном море: в чем роль Крыма и Новороссии

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Контроль России над Крымом и Новороссией не только обеспечивает ее присутствие в Северном Причерноморье и защищает южные рубежи, но и гарантирует свободу мореплавания торгового флота с выходом в мировой океан.