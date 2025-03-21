Интересы России в Черном море: в чем роль Крыма и Новороссии

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Контроль России над Крымом и Новороссией не только обеспечивает ее присутствие в Северном Причерноморье и защищает южные рубежи, но и гарантирует свободу мореплавания торгового флота с выходом в мировой океан.
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