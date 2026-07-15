Binance: Биткойн и Ethereum выросли на 2,46% и 4,24% соответственно

Binance зафиксировала рост биткойна на 2,46% и Ethereum на 4,24%. По данным Coinmarketcap на 15 июля, капитализация крипторынка составила $2,24 трлн, из которых 58,4% приходится на биткойн и 10,4% на Ethereum.
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