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Париж попрощался с выдающимся хореографом Пьером Лакоттом

Париж попрощался с выдающимся хореографом Пьером Лакоттом

Церемония проходила 21 апреля в церкви Сен-Рок (или Святого Роха) на улице Фобур-Сен Оноре. Много лет назад сосьетеры Комеди Франсез заказали здесь заупокойную службу по Мольеру, инициировав таким образом традицию прощаться в этом храме с артистами.

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