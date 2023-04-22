Париж попрощался с выдающимся хореографом Пьером Лакоттом

Церемония проходила 21 апреля в церкви Сен-Рок (или Святого Роха) на улице Фобур-Сен Оноре. Много лет назад сосьетеры Комеди Франсез заказали здесь заупокойную службу по Мольеру, инициировав таким образом традицию прощаться в этом храме с артистами.