Прогноз погоды в Крыму на субботу. • Симферополь: +17°, облачно• Севастополь: +19°, облачно• Ялта: +20°, солнечно• Алушта: +20°, солнечно• Евпатория: +19°, облачно• Саки: +19°, облачно• Бахчисарай: +18°, облачно• Джанкой: +21°, облачно• Судак: +20°, солнечно• Феодосия: +20°, о.
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