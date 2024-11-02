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Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу. • Симферополь: +17°, облачно• Севастополь: +19°, облачно• Ялта: +20°, солнечно• Алушта: +20°, солнечно• Евпатория: +19°, облачно• Саки: +19°, облачно• Бахчисарай: +18°, облачно• Джанкой: +21°, облачно• Судак: +20°, солнечно• Феодосия: +20°, о.

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