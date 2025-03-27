Самый быстрый тест на склонность к Альцгеймеру: найдите отличающееся число за 5 секунд

Проверьте себя фото: Midjorney/ParentsВы знали, что факторы, повышающие риск развития деменции, делятся на две группы: те, что можно изменить, и те, что нельзя? К последним относятся всего несколько вещей: пол — чаще всего деменция развивается у женщин, так и живут они дольше, возраст — вероятность появления когнитивных трудностей увеличивается после 65 лет.