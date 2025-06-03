Клаксон
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Клаксон

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Новый Dodge Viper RT/10 выставили на аукцион

Новый Dodge Viper RT/10 выставили на аукцион

Dodge Viper RT/10 1992 года выпуска имеет всего 40 миль пробега (64 километра). По данным аукционного дома RM Sotheby's, это один из 290 экземпляров, выпущенных в первый год серийного производства Dodge Viper.

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