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The Korea Times: LG, Hyundai Motor и Samsung могут вернуться в РФ

The Korea Times: LG, Hyundai Motor и Samsung могут вернуться в РФ

Южнокорейские компании, в том числе LG, Hyundai Motor и Samsung, изучают возможность возвращения на российский рынок, обсуждения начались на фоне возможного прекращения конфликта на Украине, пишет The Korea Times.

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