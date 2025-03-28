The Korea Times: LG, Hyundai Motor и Samsung могут вернуться в РФ

Южнокорейские компании, в том числе LG, Hyundai Motor и Samsung, изучают возможность возвращения на российский рынок, обсуждения начались на фоне возможного прекращения конфликта на Украине, пишет The Korea Times.
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