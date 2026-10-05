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Наука и Техника

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Azure OpenAI для бизнеса: как устроена оплата из России и что скрывается за облачным контуром

Azure OpenAI для бизнеса: как устроена оплата из России и что скрывается за облачным контуром

Когда речь заходит о внедрении искусственного интеллекта в серьезной компании, на первый план выходит не красота ответов модели, а контроль над инфраструктурой.

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