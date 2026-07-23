Крупнейший прибалтийский авиаперевозчик близок к банкротству из-за убытков Мировая отрасль авиаперевозок погрузилась в один из самых масштабных .
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Крупнейший прибалтийский авиаперевозчик близок к банкротству из-за убытков Мировая отрасль авиаперевозок погрузилась в один из самых масштабных .
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