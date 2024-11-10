7 самых жутких клоунов из фильмов-ужасов

Вы никогда не замечали, что современные клоуны исключительно пугают, а не смешат? Испортились. Хавьер и Серхио («Печальная баллада для трубы», 2010) Balada triste de trompeta, фото: кадр из кинофильма Абсолютная уникальность этой испанской картины в том, что здесь не один, а сразу два дичайших клоуна, которые в какой-то момент не поладили друг с другом и устроили такую бойню, что даже Пеннивайз бы зажмурился от страха.