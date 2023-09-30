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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрю Холидэй хочет оказаться в команде, с которой сможет побеждать и подписать продление контракта

Как минимум шесть команд НБА проявляют интерес к разыгрывающему «Портленда» Дрю Холидэю – «Лейкерс», «Майами», «Бостон», «Филадельфия», «Клипперс» и «Чикаго».

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