Преступления чиновников, бросивших Суджу: Каждый день - новые детали трагедии Курской области

ВВ

Василий Васильев

В лучшем случае, Кремль "забудет" о сбежавших чиновниках и постарается "спустить на тормозах" все разговоры об этом. Ибо очень похоже, что там все непросто и завязано на тех чиновников уже регионального и федерального уровней, которые "продвигали" сбежавших чиновников. Есть вероятность , что если эту тему начать "муссировать" всплывут фамилии тех, кто в кремлевском списке неприкасаемых и неподсудных.