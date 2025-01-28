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Преступления чиновников, бросивших Суджу: Каждый день - новые детали трагедии Курской области

Преступления чиновников, бросивших Суджу: Каждый день - новые детали трагедии Курской области

Журналистка Анастасия Кашеварова высказалась о преступлениях чиновников, бросивших Суджу. Новые детали трагедии Курской области.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
В лучшем случае, Кремль &quot;забудет&quot; о сбежавших чиновниках и постарается &quot;спустить на тормозах&quot; все разговоры об этом. Ибо очень похоже, что там все непросто и завязано на тех чиновников уже регионального и федерального уровней, которые &quot;продвигали&quot; сбежавших чиновников. Есть вероятность , что если эту тему начать &quot;муссировать&quot; всплывут фамилии тех, кто в кремлевском списке неприкасаемых и неподсудных.
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13 час.
Э
Элла
Просто нет слов!😢
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12 час.
РР
Русский Россиянин
Наша власть показала что то же самое будет и с другими регионами если на нас нападут услышим очередные обещаю обещать и бросят как всегда на произвол судьбы. А что им за это будет ?! ничего, полная анархия
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7 час.

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