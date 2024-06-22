Новый министр обороны рассказал, что нужно сделать, чтобы стать лучшей армией Мира: всего 2 задачи

ч

чвсатпкьл

(Речь идет об обеспечении жильем. В настоящее время многие семьи годами стоят в очереди, а жилье так и не получают) и не получат потому что нет никакой очереди и на учёт берут только малообеспеченные семьи и это ещё не гарантия, что отдельное жильё им будут выделять бесплатно. Остальным всем категориям это кредиты из частных банков на условиях ипотеки. 🤣😂