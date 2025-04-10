Туз теневой дипломатии: Что известно о самом загадочном переговорщике Кирилле Дмитриеве

Anatoly Kiselev

Занимая столько должностей, когда ещё успевает и в переговорах участвовать? При таких должностях спать некогда или это должности для увеличения дохода? Нельзя верить таким людям. Как бы этот "туз теневой дипломатии" нам сюрприз не преподнёс.