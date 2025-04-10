По поручению Владимира Путина глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ведёт переговоры с представителями администрации Дональда Трампа.
Туз теневой дипломатии: Что известно о самом загадочном переговорщике Кирилле Дмитриеве
Комментарии
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Anatoly Kiselev
Занимая столько должностей, когда ещё успевает и в переговорах участвовать? При таких должностях спать некогда или это должности для увеличения дохода? Нельзя верить таким людям. Как бы этот "туз теневой дипломатии" нам сюрприз не преподнёс.
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17 час.
Nikolia Vovchenko
Держи друзей рядом,а врагов ещё ближе...Понятно почему его позиционируют рядом с Президентом и потому"наши"СМИ записали его в "доверенные"
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17 час.
Александр
Мудак ты,братец.Однозначный.
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14 час.
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