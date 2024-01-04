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Актер Галкин рассекретил, как живет Пугачева за рубежом

Актер Галкин рассекретил, как живет Пугачева за рубежом

Борис Галкин рассказал, что Пугачева полагается на своего мужа-иноагента Актер считает, что певица находится в тяжелом финансовом положении.

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Комментарии
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Валерий Константинов
Никто на нее не влиял. Думала, что всю жизнь будет примадонной на сцене и что ей все можно. Получила по соплям- так и надо. Пусть почувствует на собственной шкуре жизнь простого народа. Я думаю, что и Песков бесконечно не станет ее защищать. Терпение кое у кого может и закончиться.
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