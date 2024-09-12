Путин верно подметил: Харрис переиграла Трампа благодаря одной детали

10,5K прочтений Вчера Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис© AP Photo / John Locher Ренат Абдуллин Американские демократы смогли перехватить инициативу у республиканцев в предвыборной кампании.