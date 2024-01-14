Не так давно, после поездки в Литву, я писал о том, как местная контрразведка с помощью рекламных щитов с КР кодами, набирает будущую агентуру и, как оказалось, не только в моей малой родине этим занимается.
Диверсии в России – все цепочки сошлись. Срочный набор шпионов в приграничных странах набирает обороты
Комментарии
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Олег Самойлов
Наша беда в том, что из бывших "братских" республик, ныне вяликех стран, в России проживает огромное количество и их самих, и их родственников, которые ВСЕГДА ЛЮТО "любили" Россию, тогда РСФСР, а сейчас с превеликим удовольствием ударно трудятся на разведки всех и вся "партнеров"... Или у кого-то есть сомнения в том, что невообразимое количество лесных и промышленных пожаров, аварий на железной дороге ИХ РУК дело?
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12 час.
ВИ
Виктория Иванова
Ни секунды не сомневаюсь, что, многочисленные, небратья гадят. Ответочка, жизненно, необходима!
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11 час.
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