Диверсии в России – все цепочки сошлись. Срочный набор шпионов в приграничных странах набирает обороты

Олег Самойлов

Наша беда в том, что из бывших "братских" республик, ныне вяликех стран, в России проживает огромное количество и их самих, и их родственников, которые ВСЕГДА ЛЮТО "любили" Россию, тогда РСФСР, а сейчас с превеликим удовольствием ударно трудятся на разведки всех и вся "партнеров"... Или у кого-то есть сомнения в том, что невообразимое количество лесных и промышленных пожаров, аварий на железной дороге ИХ РУК дело?