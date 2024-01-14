Театр абсурда
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Театр абсурда

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Диверсии в России – все цепочки сошлись. Срочный набор шпионов в приграничных странах набирает обороты

Диверсии в России – все цепочки сошлись. Срочный набор шпионов в приграничных странах набирает обороты

Не так давно, после поездки в Литву, я писал о том, как местная контрразведка с помощью рекламных щитов с КР кодами, набирает будущую агентуру и, как оказалось, не только в моей малой родине этим занимается.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Наша беда в том, что из бывших &quot;братских&quot; республик, ныне  вяликех стран, в России проживает огромное количество и их самих, и их родственников, которые ВСЕГДА ЛЮТО &quot;любили&quot; Россию, тогда РСФСР, а сейчас с превеликим удовольствием ударно трудятся на разведки всех и вся &quot;партнеров&quot;... Или у кого-то есть сомнения в том, что невообразимое количество лесных и промышленных пожаров, аварий на железной дороге ИХ РУК дело?
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