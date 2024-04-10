Discover24
В фокусеМедицинаНаукаМир людейГаджетыАвтоИскусствоЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Discover24

551 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дарья Ли
    плата за тень, за солнце, за дождевую воду, за зелень на газоне с калибровкой зеленого... - чуднАя  политика.ждем, чт...Daily Mail: в рес...
  • Вовладар Даров
    У нас аномалия вся наша жизнь! Поэтому живём и будем жить! Кому сколько дано! И ненадо пугать народ!!!! Это низко!!!!Синоптики сделали...
  • Ливень
    ну так то ФЗ152 запрещает подобный сбор персональных данных и подходит как под административку так и под уголовкуВ МГТУ имени Баум...

Россиян предупредили о появлении в App Store фальшивых приложений банков ВТБ и “Тинькофф”

Россиян предупредили о появлении в App Store фальшивых приложений банков ВТБ и “Тинькофф”

В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили о появлении в магазине приложений App Store фальшивых программ крупных российских банков «Тинькофф» и ВТБ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх