Россиян предупредили о появлении в App Store фальшивых приложений банков ВТБ и “Тинькофф”

В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили о появлении в магазине приложений App Store фальшивых программ крупных российских банков «Тинькофф» и ВТБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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