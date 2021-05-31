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Понтонные подразделения инженерных войск ЮВО совершат уникальный переход по речным путям из Ростовской области до Волгограда

Понтонные подразделения инженерных войск ЮВО совершат уникальный переход по речным путям из Ростовской области до Волгограда

Инженеры ЮВО начнут сплавляться 1 июня по рекам Северский Донец, Дон, через Цимлянское водохранилище и Волгодонской канал в реку Волга.

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