Челябинские таджики — убийцы русского школьника — считают себя невиновными и веселятся в суде

Нужны реально охраняемые границы с государствами Средней Азии и высылка всей этой неработающей официально в России нечисти на свои исторические земли! А насчет улыбающихся харь убийц русского парня - пусть им назначат реальные сроки, а остальное - за нашими ЗЕКами....Опустят так, что отсидка покажется хуже смерти!

ninikooo Митусова

Правильная идея- выставить счет Республикам Средней Азии за резню 90-х годов, там отличился не только Таджикистан. Пусть каждому потерпевшему россиянину возместят моральный ущерб и , если есть инвалидность а результате этого, ущерб по инвалидности. А то они своими претензиями уже заколебали/ пора и им счет выставить за содеянные преступления. Россияне там строили, учили, лечили этих нелюдей, а они как отблагодарили- убийствами, изнасилованиями, грабежами! Пора платить по счетам.