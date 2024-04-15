Юрий Кот Продолжается суд над бандой иностранных специалистов из Таджикистана, которые собрались толпой и убили русского 17-летнего школьника возле ТРК "Космос" в Челябинске.
Челябинские таджики — убийцы русского школьника — считают себя невиновными и веселятся в суде
Комментарии
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Владимир Елкин
Нужны реально охраняемые границы с государствами Средней Азии и высылка всей этой неработающей официально в России нечисти на свои исторические земли! А насчет улыбающихся харь убийц русского парня - пусть им назначат реальные сроки, а остальное - за нашими ЗЕКами....Опустят так, что отсидка покажется хуже смерти!
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8 час.
ninikooo Митусова
Правильная идея- выставить счет Республикам Средней Азии за резню 90-х годов, там отличился не только Таджикистан. Пусть каждому потерпевшему россиянину возместят моральный ущерб и , если есть инвалидность а результате этого, ущерб по инвалидности. А то они своими претензиями уже заколебали/ пора и им счет выставить за содеянные преступления. Россияне там строили, учили, лечили этих нелюдей, а они как отблагодарили- убийствами, изнасилованиями, грабежами! Пора платить по счетам.
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8 час.
Evgenija Palette
Неужели эти ангажированные правоохранители их отпустят?... ЛЮДИ! Не позволяйте сделать это!
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6 час.
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