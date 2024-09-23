Китаец построил мост для отрезанной от мира деревни и получил два года тюрьмы

Рассказываем, как в мире творится подобная несправедливость. фото: Oddity CentralНачалась история в далеком 2005 году, когда жителя деревни Чжэньлинь по имени Хуан Дэйи достало день ото дня возить людей в деревушку и обратно на пароме.
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