Кончаются войны, но история России вечна. Ушла в прошлое и афганская война. Но в памяти людей она будет жить очень долго, потому что написана слезами матерей и сестёр, написана кровью солдат.
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Кончаются войны, но история России вечна. Ушла в прошлое и афганская война. Но в памяти людей она будет жить очень долго, потому что написана слезами матерей и сестёр, написана кровью солдат.