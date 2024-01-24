Потребление темного шоколада связали со сниженным риском двух сердечно-сосудистых заболеваний

Кардиологи из больниц Шаосин и Чжуцзи в китайской провинции Чжэцзян вместе с коллегами-медиками из Шаосинского университета с помощью метода менделевской рандомизации изучили причинно-следственную связь между потреблением темного шоколада и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
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