Театр абсурда
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Театр абсурда

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Россию на Олимпиаде представят 15 человек - 15 ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ!. Кто они?

Россию на Олимпиаде представят 15 человек - 15 ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ!. Кто они?

Даниил Медведев На XXIII летние Олимпийские игры в Париже от России поедут спортсмены, выступающие в нейтральном статусе и соблюдающие ряд условий, установленных Международным олимпийским комитетом (МОК).

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Какая Олимпиада, где? Это же сборище гомиков! Но даже там, споротсменам из России руки не подают, кто же подаст руку предателю?
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3 час.
Авас Анекак
повесить йуд
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3 час.
БВ
Борис Выдрин
Для страны нашей позорищем является не факт поездки и выступления данных изменников Родины, а решения и действия по благословению их со стороны креслазанимающих властных верхов страны.
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2 час.

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