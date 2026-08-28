Политолог Станкевич оценил внутренние перемены в Армении при Пашиняне

После парламентских выборов армянское общество остаётся серьёзно расколотым, а происходящее в стране всё больше напоминает системную трансформацию политического режима, считает политолог Сергей Станкевич, мнение которого приводит «ФедералПресс».
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