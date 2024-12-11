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ПВО эффективно сбивает ATACMS, заявил Сальдо

ПВО эффективно сбивает ATACMS, заявил Сальдо

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Система ПВО России эффективно справляется с ракетами ATACMS, которые противник запускает в направлении Крымского моста, их сбивают над территорией Херсонской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор этого региона Владимир Сальдо.

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