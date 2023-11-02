«Украина боится»: почему война в Израиле стала воплощением кошмаров Зеленского

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке оказался воплощением самых худших опасений президента Украины Владимира Зеленского, ведь Запад может отдать все деньги именно Израилю, оставив Незалежную без копейки.
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