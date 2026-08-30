Казанда узган «Уйнагыз, гармуннар!» фестивалендә 800дән артык гармунчы катнашты

Бүген Казанда «Уйнагыз, гармуннар!» фестивале узды. 41 нче тапкыр үткәрелгән чара республикабызның һәм Россиянең төрле төбәкләреннән 800 катнашучыны — гармунчылар, баянчылар һәм үзешчән коллективларны җыйды, дип хәбәр итә Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым