НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казанда узган «Уйнагыз, гармуннар!» фестивалендә 800дән артык гармунчы катнашты

Казанда узган «Уйнагыз, гармуннар!» фестивалендә 800дән артык гармунчы катнашты

Бүген Казанда «Уйнагыз, гармуннар!» фестивале узды. 41 нче тапкыр үткәрелгән чара республикабызның һәм Россиянең төрле төбәкләреннән 800 катнашучыны — гармунчылар, баянчылар һәм үзешчән коллективларны җыйды, дип хәбәр итә Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым