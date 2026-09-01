Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 525 подписчиков

«Киев, вас видно, вам [конец]»: жалобы украинцев на спутники «Рассвет» глупы, выключить их невозможно – остается ловить ракеты и дроны

«Киев, вас видно, вам [конец]»: жалобы украинцев на спутники «Рассвет» глупы, выключить их невозможно – остается ловить ракеты и дроны

Клинцевич: жалобы украинцев на спутники «Рассвет» глупы, Запад их не отключит Внезапно оказалось, что «русский «Старлинк» есть и работает.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя