«Киев, вас видно, вам [конец]»: жалобы украинцев на спутники «Рассвет» глупы, выключить их невозможно – остается ловить ракеты и дроны

Клинцевич: жалобы украинцев на спутники «Рассвет» глупы, Запад их не отключит Внезапно оказалось, что «русский «Старлинк» есть и работает.
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Хохлам бы свои мозги включить. Если они у кого-то есть. Хотя бы один на всех.
Смерть бандеросрани!