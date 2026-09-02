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Губернатор Текслер рассказал, как будет решаться проблема с дефицитом топлива

Губернатор Текслер рассказал, как будет решаться проблема с дефицитом топлива

Губернатор Челябинской области выступил с комментарием по ситуации с топливом в регионе. Он признал, что сбои с поставками топлива есть и в последнее время ситуация осложнилась.

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