Американский лидер Джо Байден на встрече с избирателями в Лас-Вегасе заявил, что недавно встречался с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году.
Байден рассказал о недавней встрече с умершим президентом Франции
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Дудкевич
Ко всем западным правителям(Шольцу,Макрону и пр.) тоже кукушка прилетела.
Ответить
19 час.
Елена Верия
Ждет-пождет уже психушка Байдена давным-давно: В голове сидит «кукушка» И кукует черт-те что… Ахинеей «мозг всем вынес» Тупо «сбрендил», чушь несет, У него заразный вирус, Забывает дурень ВСЁ… Заразилась и Европа, Страны НАТО одурев Оказались в полной ж…(попе) Ненавистью заболев. Ох, как злится заграница!.. Шольц, Макрон и прочий сброд Складывают небылицы Про российский наш народ. Сколько бы кабель не лаял – Караван идет вперед! Тявкающий в воздух Байден Наш престиж не подорвет! 06.02.24 г.
Ответить
16 час.
Silver Kont
Да хрен бы с ним, главное, чтобы до выборов дожил, а то поставят на его место пизданутку харрис, та вообще похлеще будет....
Ответить
13 час.
Свежие комментарии