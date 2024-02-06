Байден рассказал о недавней встрече с умершим президентом Франции

Елена Верия

Ждет-пождет уже психушка Байдена давным-давно: В голове сидит «кукушка» И кукует черт-те что… Ахинеей «мозг всем вынес» Тупо «сбрендил», чушь несет, У него заразный вирус, Забывает дурень ВСЁ… Заразилась и Европа, Страны НАТО одурев Оказались в полной ж…(попе) Ненавистью заболев. Ох, как злится заграница!.. Шольц, Макрон и прочий сброд Складывают небылицы Про российский наш народ. Сколько бы кабель не лаял – Караван идет вперед! Тявкающий в воздух Байден Наш престиж не подорвет! 06.02.24 г.