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Главное за ночь и утро 5 сентября: атаки БПЛА, Сочи и землетрясение у Курил

Главное за ночь и утро 5 сентября: атаки БПЛА, Сочи и землетрясение у Курил

За ночь и на утро 5 сентября главными темами стали атаки беспилотников ВСУ на российские регионы, перебои с электричеством в Херсонской области и ограничения в аэропортах Черноморского побережья.

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