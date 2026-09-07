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Стоимость портфеля оборонных заказов «Рособоронэкспорта» достигла 4 триллионов рублей

Стоимость портфеля оборонных заказов «Рособоронэкспорта» достигла 4 триллионов рублей

Общая стоимость портфеля заказов Компания «Рособоронэкспорт» объявила о стоимости своего портфеля оборонных заказов, который на данный момент оценивается примерно в 4 триллиона рублей.

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