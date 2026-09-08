Ольга Чернокоз: поддержка отечественного ПО не должна снижать конкурентоспособность российских предприятий

Председатель правления Ассоциации инновационных решений и искусственного интеллекта «Регионы XXI ВЕК» Ольга Чернокоз приняла участие в стратегической сессии «Сквозная цифровизация экономики: синергия отраслей и трансфер технологий», прошедшей 8 сентября в рамках Международного технологического конгресса в Москве.
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