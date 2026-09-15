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Дети с именами Цецилия, Одиссей и Неслихан родились в Подмосковье

Дети с именами Цецилия, Одиссей и Неслихан родились в Подмосковье

Минсоцразвития Подмосковья подвело итоги по выбору имен для новорожденных с начала этого года. Родители по-прежнему отдают предпочтение классическим вариантам, но все чаще выбирают необычные.

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