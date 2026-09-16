Бюджетный кризис в незалежной

Ситуация с государственными финансами близка к критической, заявил премьер Корецкий. Источник изобрражения: Тг-канал «Украина без вариантов» Министр финансов Марченко: «Мы исчерпали все вербальные способы коммуникации, поэтому вынуждены применять меры по ограничению расходов.
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