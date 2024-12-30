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Трамп обвинил республиканцев в «самом глупом решении» и помощи Байдену

Трамп обвинил республиканцев в «самом глупом решении» и помощи Байдену

Республиканская партия, поддержав отмену потолка госдолга, помогла действующему президенту США Джо Байдену на 1,5 года отсрочить объявление дефолта в стране и совершила тем самым «одно из самых глупых политических решений».

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