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Наследники по прямой: как звездные дети завоевывают российское кино

Наследники по прямой: как звездные дети завоевывают российское кино

Все о новом поколении звездных наследников в отечественном кино. Казалось бы, еще совсем недавно Юлия Пересильд и Евгений Цыганов считались молодыми перспективными актерами, а вот уже их дети затмевают родителей.

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