Никогда не поздно начать верить в чудеса

﻿﻿1 декабря в наших ангарах открывается праздничная площадь, кстати не забудьте выбрать название для своего города :) Несмотря на то, что обычный подробный лист о новогоднем наступлении в этот раз даже длиннее обычного, самое важное интуитивно вы найдете в ангаре самостоятельно (сюрпризы не исключены).