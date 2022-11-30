Никогда не поздно начать верить в чудеса

1 декабря в наших ангарах открывается праздничная площадь, кстати не забудьте выбрать название для своего города :) Несмотря на то, что обычный подробный лист о новогоднем наступлении в этот раз даже длиннее обычного, самое важное интуитивно вы найдете в ангаре самостоятельно (сюрпризы не исключены).
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